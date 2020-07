Tennis, Stosur è diventata mamma: “Il 16 giugno è nata Genevieve” (Di lunedì 13 luglio 2020) La Tennista australiana Samantha Jane Stosur ha fatto un importante annuncio. Durante il lockdown, lei e la sua compagna Liz sono diventate madri della piccola Genevieve. Lo ha comunicato la stessa Stosur tramite una foto su Instagram che la ritrae in compagnia della compagna e della figlia. “La vita in isolamento durante il coronavirus è stata impegnativa per molte ragioni” spiega l’australiana nel post, “ma personalmente è stato uno dei momenti più emozionanti e felici della mia vita. Il 16 giugno, la mia compagna Liz ha dato alla luce la nostra bellissima bambina, Genevieve. È stato un periodo vorticoso, ma ora non potremmo immaginare la nostra vita senza di lei. mamma ed Evie stanno bene ed è così incredibile essere a casa con ... Leggi su sportface

