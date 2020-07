Tennis, Serie A1: ancora una vittoria per il Tennis Club Italia, crolla il TC Parioli (Di lunedì 13 luglio 2020) nel maschile, crollato sotto i colpi degli atleti militanti nel Vela Messina, con Bernabè Zapata Miralles fra i protagonisti indiscussi del testa a testa: 5-1 e sconfitta del turno precedente già dimenticata, per ciò che riguarda il girone 2. Seconda vittoria consecutiva per il Park Tennis Club Genova, che ha superato il CTD Massa Lombarda per 4-2, grazie all’apporto decisivo del giovane talento Lorenzo Musetti e degli esperti Simone Bolelli/Alessandro Giannessi. Nel girone 1, pari a sorpresa fra lo Sporting Selva Alta Vigevano e lo Sporting Club Sassuolo, per 3-3, generatosi in seguito a testa a testa del tutto equilibrati con mattatori Filippo Baldi e Roberto Marcora da un lato ed Enrico Della Valle e Blaz Rola dall’altro. TC Match Ball Siracursa ha ... Leggi su sportface

Il covid-19 ha segnato un momento di discontinuità organizzativa per il tennistavolo. Le limitazioni imposte dai protocolli hanno cambiato profondamente il modo di vivere il ping-pong al Centro Olimpi ...

Tennis campionati a squadre: vince Ct Vela, in A1 maschile, sconfitta per le ragazze in B femminile

Nonostante le assenze di due elementi di spicco, quali Salvo Caruso e Gianluca Naso, entrambi non al meglio della condizione, il Ct Vela Messina conquista la sua prima vittoria nel campionato di serie ...

