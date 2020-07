Tennis, Djokovic a Sarajevo per qualche giorno di relax con i genitori (Di lunedì 13 luglio 2020) Novak Djokovic si trova da lunedì a Sarajevo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo con i suoi genitori. A renderlo noto i media serbi, che ricordano come il numero uno del Tennis mondiale avesse in programma il 5 luglio, proprio a Sarajevo, il match-esibizione con Damir Dzhumhur, il miglior Tennista bosniaco, a chiusura dell’Adria Tour. Il torneo, organizzato da Djokovic, aveva preso il via lo scorso mese con scopi benefici. Dopo la prima tappa a Belgrado, l’Adria Tour di è interrotto nel secondo atto a Zara, in Croazia, per i numerosi casi di coronavirus registrati tra i partecipanti e gli addetti ai lavori. Lo stesso Djokovic, così come la moglie Jelena, è risultato positivo al test. Dopo essere ... Leggi su sportface

GiaPettinelli : Tennis: dopo il virus, Djokovic in vacanza a Sarajevo - Tennis - ANSA - 80yeye80 : RT @metallopensante: Il solito, sontuoso @AdrianoPanatta su Mouratoglou?? «Federer contro Djokovic aveva fatto più punti, più vincenti e ave… - metallopensante : Il solito, sontuoso @AdrianoPanatta su Mouratoglou?? «Federer contro Djokovic aveva fatto più punti, più vincenti e… - MoroniFrancesco : Ci vediamo venerdì 17 luglio alle 18:30 al Circolo Tennis di Porta Romana a Foligno per la prima presentazione di '… - TennisWorldit : Djokovic si allena anche sul cemento: possibile apertura agli US Open? -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Djokovic Tennis, Djokovic in vacanza a Sarajevo Il Messaggero Tennis, Djokovic a Sarajevo per qualche giorno di relax con i genitori

Novak Djokovic si trova da lunedì a Sarajevo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo con i suoi genitori. A renderlo noto i media serbi, che ricordano come il numero uno del tennis mondiale avesse i ...

TENNIS, DOPO VIRUS DJOKOVIC IN VACANZA A SARAJEVO

Novak Djokovic è da oggi a Sarajevo dove insieme ai suoi genitori trascorrerà alcuni giorni di riposo. Nel darne notizia i media serbi ricordano come il numero uno del tennis mondiale avesse in ...

Novak Djokovic si trova da lunedì a Sarajevo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo con i suoi genitori. A renderlo noto i media serbi, che ricordano come il numero uno del tennis mondiale avesse i ...Novak Djokovic è da oggi a Sarajevo dove insieme ai suoi genitori trascorrerà alcuni giorni di riposo. Nel darne notizia i media serbi ricordano come il numero uno del tennis mondiale avesse in ...