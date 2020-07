Tennis, a tutto Berrettini: “adesso so quanto valgo, ma voglio alzare l’asticella. Djokovic? Sa che ha sbagliato” (Di lunedì 13 luglio 2020) Matteo Berrettini corre veloce verso la ripartenza, partecipando ai tornei esibizione per tornare in forma e presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla ripresa della stagione. L’azzurro sente di essersi lasciato alle spalle i problemi fisici e, alla Gazzetta dello Sport, sottolinea quelli che saranno i suoi obiettivi nel breve periodo: “adesso sto bene, i piccoli guai sono alle spalle, durante il lockdown sono comunque riuscito a programmarmi e il lavoro è stato proficuo. Le partite di queste settimane sono servite a riprendere confidenza con il campo, ma non vedo l’ora di ripartire davvero, di sentire l’adrenalina scorrere per la ricerca del risultato, della sfida. I match dell’Uts di Mouratoglou sono molto stimolanti, ma avevo anche bisogno di ritrovare un Tennis più vicino alla ... Leggi su sportfair

