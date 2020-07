Temptation Island, news: Ciavy e Valeria al capolinea, lei e Basciano si stanno sentendo (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo Temptation Island sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Ciavy e Valeria Liberati, lei dopo il reality si sente con Basciano Si continua a parlare di Ciavy e Valeria Liberati, vero nome Andrea Maliokapis. I due stanno mettendo alla prova il loro amore nell’attuale edizione di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Sin dalla prima puntata abbiamo visto che le cose tra loro hanno preso una brutta piega, lei continua a rimanere delusa a causa del comportamento del fidanzato. Ciavy non si aspettava invece di vederla così vicina ad un tentatore, Valeria ha infatti manifestato ... Leggi su nonsolo.tv

CorriereCitta : Temptation Island 2020, quando va in onda la terza puntata: data, orario, diretta tv e streaming… - pensieriveri : ma solo io preferivo che temptation island fosse diviso? era giusto per vedere più trash! #TemptationIsland - _kageyaama : RT @sseasoul: VI PREGO GIOVEDÌ SERA COMMENTIAMO LA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND TUTTI INSIEME MA CON MEME DI TOBIO - Mircione_ : RT @Freddurefuoril1: #TV Fan di Temptation Island sotto shock per l’ingresso del nuovo concorrente: Fedele. #TemptationIsland https://t.co… - sseasoul : VI PREGO GIOVEDÌ SERA COMMENTIAMO LA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND TUTTI INSIEME MA CON MEME DI TOBIO -