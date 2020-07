Temptation Island, indiscrezione tragica su Valeria e Ciavy: qualcosa che non ha precedenti (Di lunedì 13 luglio 2020) Temptation Island continua a temere banco, su Canale 5 e sotto la conduzione di Filippo Bisciglia. Preparatevi alla bomba: Valeria e Ciavy si sono lasciati. E' definitivo. Lei, a quanto pare, si sta continuando a sentire con Alessandro: il super tentatore muscoloso che piace tantissimo al pubblico. La loro storia d'amore è iniziata sulle ceneri di quella storia con Ciavy. Una vera tempesta. Senza precedenti. Infatti, all'inizio del programma era Ciavy nel mirino di tutti per le sue presunte doti di latin lover. Ora, invece, è cambiata la scena: Ciavy ha visto il feeling tra Valeria e Alessandro durante i video ai falò ed è rimasto senza fiato. Forse ha metabolizzato il colpo dopo pochi giorni. Ora ... Leggi su liberoquotidiano

