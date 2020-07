TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntate dal 20 al 24 luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA d’amore, puntate da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2020:Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: BILL investirà STEFFY con la sua auto e…Dal momento che Linda è malata, André si offre generosamente di sostituire la donna nel Café Liebling. Una volta giunto nel locale, però, Konopka ha una brutta sorpresa: anche Dirk è lì per far colpo sull’ex moglie. E, come se non bastasse, in quel momento arriverà un controllo sanitario… Franzi non riesce a credere che Tim abbia causato un altro infarto a sua zia e respinge le scuse del ragazzo. La stessa Margit, però, incoraggia la nipote a lottare per l’uomo che ama. Cosa ... Leggi su tvsoap

