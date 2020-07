Telegraph: il City accelera per Koulibaly, pronta un’offerta di 75 milioni di sterline (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Telegraph riporta che il Manchester City accelererà i piani per ricostruire la sua squadra ora che il loro blocco in Europa per le prossime due stagioni è stato formalmente annullato. Tre sono gli acquisti che Guardiola vuole e tra questi c’è Kalidou Koulibaly. Il Manchester sarebbe pronto a pagare per lui 75 milioni di sterline A 29 anni, Koulibaly è più vecchio del consueto profilo del City, ma Guardiola vuole più autorità, presenza, altezza, velocità ed esperienza nella sua linea di fondo dopo che in questa stagione la sua squadra ha ceduto con facilità il titolo al Liverpool L'articolo Telegraph: il City accelera per Koulibaly, ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Telegraph City Il Telegraph: "I giocatori del City potrebbero svincolarsi per giusta causa" IlNapolista Koulibaly via da Napoli? Dall'Inghilterra: "Liverpool e Man. City alla finestra. Ecco quando può partire"

In Inghilterra sono sicuri, quest'estate Kalidou Koulibaly potrebbe dire addio al Napoli ed accettare la corte o del Liverpool o del Manchester City. In Inghilterra sono sicuri, quest'estate Kalidou K ...

Soramitsu testa la criptovaluta 'White Tiger' in Giappone

Soramitsu, società giapponese operante nel settore blockchain, ha annunciato che la sua nuova criptovaluta indirizzata ai commercianti verrà finalmente testata nel mondo reale. Secondo quanto riportat ...

In Inghilterra sono sicuri, quest'estate Kalidou Koulibaly potrebbe dire addio al Napoli ed accettare la corte o del Liverpool o del Manchester City. In Inghilterra sono sicuri, quest'estate Kalidou K ...Soramitsu, società giapponese operante nel settore blockchain, ha annunciato che la sua nuova criptovaluta indirizzata ai commercianti verrà finalmente testata nel mondo reale. Secondo quanto riportat ...