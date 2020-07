Tebas contro la decisione del Tas che ha tolto squalifica al Manchester City: “Organo non all’altezza” (Di lunedì 13 luglio 2020) Sta generando non poche polemiche la decisione del Tas di Losanna che ha ribaltato la decisione della Uefa di squalificare per due anni il Manchester City dalle competizioni europee restituendo così la Champions alla squadra di Guardiola. In modo particolare a non essere per nulla contento è il numero uno della Liga Javier Tebas. Come riporta Marca, infatti, il presidente del campionato spagnolo ha sparato a zero contro l'organo decisionale.Tebas: "Tas non all'altezza"caption id="attachment 513429" align="alignnone" width="394" Tebas (getty images)/captionLa Liga esprime disappunto per la decisione del Tas che ha riammesso il Manchester City alle coppe europee. Le parole ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Tebas contro la decisione del Tas che ha tolto squalifica al Manchester City: 'Organo non all'altezza' -… - FcInterNewsit : Manchester City riabilitato, Javier Tebas contro il Tas: 'Non è all'altezza' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Liga contro il Tas, rivalutare se organo appropriato Tebas, non è all'altezza della storia dell'arbitrato in Svizzera - RaiSport : La #Liga contro il #Tas: 'Disappunto per la riammissione del #City' #Tebas: 'Non è all'altezza della storia dell'a… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sentenza City, Javier Tebas: «Il TAS non è all’altezza»: Il TAS ha comunicato questa mattina d… -