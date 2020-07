Tas annulla squalifica, City farà prossima Champions (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 13 LUG - Il tribunale arbitrale dello sport, Tas, ha deciso di autorizzare la partecipazione alle prossime Coppe Europee del Manchester City, condannato a due anni di sospensione per ... Leggi su corrieredellosport

"Il Manchester City non ha mascherato i suoi contratti di sponsorizzazione", ha dichiarato il Tas nella sua sentenza, che ha annullato così la squalifica. Il club di Manchester dovrà però ...Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha annullato la squalifica del Manchester City dalle coppe europee. Il club inglese era stato escluso per due stagioni (2020-21 e 2021-22) per aver ...