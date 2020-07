Svelato il peso della Play Station 5. Stasera novità sull’uscita? (Di lunedì 13 luglio 2020) Uscita Play Station 5 – In Australia sono aperti i pre order della nuova console. Gli ordini sono disponibili ma ancora non sono stati resi noti i dettagli sull’uscita e il prezzo. In Germania intanto si svela il peso. Da qualche settimana a questa parte, dalla data di presentazione della nuova PlayStation 5, l’hype dei fan è schizzato alle stelle. La console next gen di casa Sony sembra aver sbaragliato, almeno per ora, l’attesa della diretta rivale e concorrente targata Microsoft, l’Xbox, anch’essa attesa a un nuovo modello, la Series X. Ancora non si conosce la data d’uscita della PS5 ma in Australia spuntano i primi pre order. La console e gli accessori però non risultano ... Leggi su bloglive

