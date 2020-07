Stefano De Martino | Fatima Trotta ammette: “Lo fa in continuazione” (Di lunedì 13 luglio 2020) Stefano De Martino è stato il protagonista di un curioso retroscena raccontato da Fatima Trotta prima della diretta di questa sera con Made in Sud. Stefano De Martino, tra poche ore, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova diretta di Made In Sud, il programma che ormai da qualche anno … L'articolo Stefano De Martino Fatima Trotta ammette: “Lo fa in continuazione” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

itciccio : Non capisco perché non vengo in foto come stefano de martino. - chjanski : RT @AlcibiadeEroe: Stefano De Martino ?? - AlcibiadeEroe : Stefano De Martino ?? - zazoomblog : Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo vicini: cuori sibellini sul profilo del ballerino - #Marrone #Stefano… - infoitcultura : Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi: il fiore viola a chi era dedicato? -