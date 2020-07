Stavolta il papocchio arbitrale va persino oltre la sempre privilegiata Juve (Di lunedì 13 luglio 2020) Al quattordicesimo anno di terapia, il sistema ha infine fatto pace con l’ineluttabilità della combo Juve-arbitri. Calciopoli, anno 2006, ha soffiato per anni sulle coscienze e i rancori dei tifosi italiani, tutti. Risolvendosi in una frana di sassolini. Nel 2020, dopo – anzi, durante – una pandemia che doveva lasciare migliori i sopravvissuti, siamo piantati nella stessa palude: il rigore, il fallo di mani, il sospetto, il rinfaccio. E’ cambiato qualcosa, però. E no: non è la Juve. Quello è un binomio inscindibile: l’errore arbitrale e la Juve, la polemica e la Juve, l’arringa difensiva di Nicchi e la Juve. E non sono manie di persecuzioni trentennali, quando la patologia diventa tradizione. È che proprio il ... Leggi su ilnapolista

