Stato di emergenza, verso la proroga al 31 ottobre. Il Governo valuta di posticipare anche la chiusura delle discoteche e le limitazioni ai voli in arrivo (Di lunedì 13 luglio 2020) Stato di emergenza fino al 31 ottobre, anziché fino alla fine dell’anno, come ipotizzato nei giorni scorsi, nuova stretta per la movida (riapertura delle discoteche), fino a fine mese, e stop ai voli dai Paesi ritenuti ancora ad alto rischio. Sono queste le principali misure antivirus che il Governo si appresta a varare nell’ambito di un nuovo Dpcm che martedì sarà all’attenzione del consiglio dei ministri. Sarà un decreto legge utile per fare ordine fra le varie scadenze fissate nel corso di questi mesi, come la fine dello Stato di emergenza (fissata al 31 luglio) e quella delle restrizioni imposte a locali da ballo, congressi e sagre (al 14 luglio). A riferire in ... Leggi su lanotiziagiornale

