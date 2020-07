Stato di emergenza, proroga fino al 31 ottobre? Conte: "Parlamento non sarà mai scavalcato" (Di lunedì 13 luglio 2020) In seno al governo si sta facendo strada l'ipotesi di prorogare lo Stato di emergenza per il coronavirus non di altri sei mesi, ma di tre, ossia fino al 31 ottobre 2020. Sarebbe una via di mezzo che potrebbe attenuare un po' le polemiche. Infatti, almeno da parte del PD, questa idea sembra trovare un sostegno. Stefano Ceccanti, che è il capogruppo dem in Commissione Affari Costituzionali, ha detto:"Il fatto che il governo, come pare, chieda una proroga limitata a tre mesi invece che a cinque o a sei rappresenta un primo momento di rasserenamento del quadro perché misure emergenziali sono tanto più giustificabili quanto più sono transitorie. Restano comunque da spiegare, anche preventivamente, in Parlamento le ragioni che conducono a tale ... Leggi su blogo

matteosalvinimi : ??”CONTINUA L’INVASIONE SU LAMPEDUSA, GOVERNO INCAPACE”. Poco fa altri 150 clandestini sulle coste italiane, mentre… - GiovanniToti : Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… - matteosalvinimi : Stato di emergenza prorogato fino a dicembre ma porti spalancati per clandestini contagiati. Gli Italiani non ne p… - vendutoschifoso : RT @CesareSacchetti: Boccia:'l'estensione della emergenza non limita la libertà, ma consente maggiore protezione dello Stato.' Uno Stato ch… - fra217 : RT @fra217: @Lidia_Undiemi Temo che lo stato di emergenza si trasformi in una sospensione della democrazia... -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza Come funziona lo stato di emergenza in Italia Wired.it La Ricciola Cup si farà: i prossimi 2 e 3 Ottobre

Lo Staff Organizzativo della Ricciola Cup ha dato ieri l’annuncio ufficiale che la più antica gara di pesca di Italia si svolgerà regolarmente nelle date già stabilite prima della emergenza Covid-19, ...

Sicilia, migranti. Musumeci: “Roma deliberi subito stato d’emergenza”

“Il governo nazionale spieghi quale strategia intende adottare per garantire la sicurezza dei siciliani” e deliberi subito “lo stato di emergenza per Lampedusa, come chiesto da Comune e Regione”. Lo ...

Lo Staff Organizzativo della Ricciola Cup ha dato ieri l’annuncio ufficiale che la più antica gara di pesca di Italia si svolgerà regolarmente nelle date già stabilite prima della emergenza Covid-19, ...“Il governo nazionale spieghi quale strategia intende adottare per garantire la sicurezza dei siciliani” e deliberi subito “lo stato di emergenza per Lampedusa, come chiesto da Comune e Regione”. Lo ...