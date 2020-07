Stato di Emergenza, nuova ipotesi sulla proroga: estesa al 31 ottobre (Di lunedì 13 luglio 2020) Continua a tenere banco la proroga sullo Stato d’Emergenza. Nella giornata di ieri è spuntata una nuova ipotesi: l’estensione fino al 31 ottobre. Manca ancora l’accordo sulla proroga dello Stato d’Emergenza, con il premier Giuseppe Conte che adesso è pronto ad ipotizzare un’estensione non fino alla fine dell’anno, ma fino al 31 ottobre 2020. Il … L'articolo Stato di Emergenza, nuova ipotesi sulla proroga: estesa al 31 ottobre proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

"Stop giochi di potere - ce ne pentiremo". Giorgino - il "no" allo stato d'emergenza di Conte Per Francesco Giorgino siamo in una "situazione d'eccezione". Si parla della proroga dello stato d'emergenza scelta da Giuseppe Conte , il termine forse "anticipato" al 31 ottobre. Un unicum nell'Europa alle prese con il coronavirus. E in un ...

Per Francesco siamo in una "situazione d'eccezione". Si parla della proroga dello scelta da Giuseppe , il termine forse "anticipato" al 31 ottobre. Un unicum nell'Europa alle prese con il coronavirus. E in un ... Governo - leggero ripensamento sul prolungamento dello stato d’emergenza Nelle ultime ore si era pensato, da parte del Governo , ad un prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre, poi, subito il ripensamento . Valzer di decisioni nel giro di poche ore. Stiamo parlando dello stato d’emergenza, ...

Nelle ultime ore si era pensato, da parte del , ad un d’emergenza fino al 31 dicembre, poi, subito il . Valzer di decisioni nel giro di poche ore. Stiamo parlando d’emergenza, ... Stato di emergenza - così Conte sfrutta le nostre paure per consolidare il potere Se permettete oggi parliamo di pieni poteri. E nel farlo cominciamo da Ennio Flaiano, uno scrittore libero del secolo scorso che ha raccontato vizi e virtù di questo nostro Belpaese. La sua fotografia del nostro costume nazionale, in una ...

Stato di emergenza prorogato fino a dicembre ma porti spalancati per clandestini contagiati. Gli Italiani non ne possono più. Conte è diventato ufficialmente il dittatore italiano. Pronto un atto del governo che prolunga lo stato di emergenza per altri sei mesi. Con lo stato d'emergenza prolungato fino al 31 dicembre, Giuseppe Conte si prepara a rinchiudere in casa gli italiani un'altra volta.