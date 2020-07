Stato di emergenza fino al 31 ottobre? Opposizione, giuristi e virologi: tutti contro Conte (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – Il governo giallofucsia potrebbe prorogare lo Stato di emergenza sanitaria (in scadenza il 31 luglio) soltanto fino al 31 ottobre e non fino alla fine dell’anno come ipotizzato inizialmente. La possibilità di una proroga emersa in questi giorni ha scatenato l’ira dell’Opposizione. Ma la volontà del premier Giuseppe Conte di conservare i pieni poteri per il resto del 2020, bypassando il Parlamento a colpi di Dpcm, è stata bocciata duramente sia da fior fiore di giuristi che da esperti e virologi. In sostanza – fanno presente Opposizione, giuristi e virologi – l’emergenza coronavirus ... Leggi su ilprimatonazionale

