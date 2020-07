“Stato di emergenza fino al 31 ottobre”. Coronavirus, cosa si decide a Palazzo Chigi (Di lunedì 13 luglio 2020) Il governo starebbe pensando di prorogare lo stato di emergenza da Covid 19 al 31 ottobre, anziché a fine anno. Si tratterebbe solo di un’ipotesi allo studio con i pro e i contro tutti da valutare. “Il fatto che il governo, come pare, chieda una proroga limitata a tre mesi invece che a cinque o a sei rappresenta un primo momento di rasserenamento del quadro perché misure emergenziali sono tanto più giustificabili quanto più sono transitorie”, afferma Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali. “Restano – aggiunge – comunque da spiegare, anche preventivamente, in Parlamento le ragioni che conducono a tale scelta e le modalità rispettose del potere legislativo con cui si pensi di gestirla durante tale periodo, con la disponibilità a tenere conto degli orientamenti del ... Leggi su caffeinamagazine

??"CONTINUA L'INVASIONE SU LAMPEDUSA, GOVERNO INCAPACE". Poco fa altri 150 clandestini sulle coste italiane, mentre… Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… Stato di emergenza prorogato fino a dicembre ma porti spalancati per clandestini contagiati. Gli Italiani non ne p… Conte: "Condizioni per proseguire lo stato di emergenza dopo il 31 luglio" Conte: probabile proroga dello stato d'emergenza. Fino alle 31 dicembre

