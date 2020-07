Stato di emergenza Coronavirus fino al 31 ottobre (Di lunedì 13 luglio 2020) Lo Stato di emergenza Coronavirus potrebbe essere prorogato fino al 31 ottobre e non fino al 31 dicembre. Il governo ragiona attorno all’ipotesi di “scontare” due mesi dopo la non felicissima accoglienza che ha ricevuto la notizia della proroga fino a fine anno. Ma della decisione non si discuterà domani in Parlamento, dove è atteso il ministro della Salute Roberto Speranza per illustrare le nuove misure contro COVID-19 e il DPCM che Giuseppe Conte si appresta a varare entro il 14 luglio. Stato di emergenza Coronavirus fino al 31 ottobre Il Corriere della Sera scrive oggi in un articolo a firma di Marco Galluzzo che la proroga dello Stato ... Leggi su nextquotidiano

