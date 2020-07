Stateless su Netflix vende la sua storia di bieca ingiustizia grazie al fascino di grandi nomi (recensione) (Di lunedì 13 luglio 2020) Le peregrinazioni dei migranti, a qualunque latitudine li conducano i loro viaggi della speranza, sono fra i drammi dei nostri tempi ai quali l'opinione pubblica occidentale ha preferito più spesso anestetizzarsi. Stateless, su Netflix dall'8 luglio, prova a superare questa sorta di blocco mentale ed emotivo sfruttando la storia vera di una cittadina australiana per esaminare gli ambigui, cervellotici meccanismi del sistema migratorio del paese. L'obiettivo, in ultima istanza, è andare oltre la retorica più ricorrente in materia per spingere a riflettere sui temi universali dell'identità, dei legami familiari, delle opportunità, e sul ruolo che le società possono e devono svolgere per affrancare i più svantaggiati e offrire loro adeguate opportunità. Per addentrarsi nel ... Leggi su optimagazine

La nuova mini serie drama con Cate Blanchett

