Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le anticipazioni del 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Da non perdere l’appuntamento con Il giovane Montalbano, in onda su RaiUno in prima serata: ecco tutte le curiosità e le anticipazioni del 13 luglio Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio 2020, con una nuova puntata de Il giovane Montalbano in onda su RaiUno. La storia prende in esame l’omicidio di Pasqualino … L'articolo Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le anticipazioni del 13 luglio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

CorriereCitta : Anticipazioni Il giovane Montalbano, stasera in tv la seconda stagione: orario, canale, episodi… - sugoeppasta : @paxromanaX @PinoMartino03 @matteosalvinimi Madonna che sto leggendo stasera, voi fan del capitano siete ad un live… - fossiFiga : Stasera pazza galoppante, mi sto mordendo la lingua per non dire ad Alessandro: 'È tempo che ti trovi una morosa pi… - GFI65 : @sugoeppasta Male stasera ma da un fenomeno giovane ce lo si può aspettare. Nel primo tempo ha fatto due paratone s… - franpomoio : stasera più storta del solito ft cesso perché volevo sentirmi giovane -