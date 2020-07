Star Wars: The Bad Batch, Disney+ annuncia la nuova serie animata (Di lunedì 13 luglio 2020) Disney+ ha annunciato la produzione di Star Wars: The Bad Batch, una serie animata ideata come spinoff di The Clone Wars. Star Wars: The Bad Batch sarà la nuova serie animata in arrivo su Disney+ nel 2021. Il progetto è uno spinoff di The Clone Wars e verrà prodotto da Dave Filoni (The Mandalorian), in collaborazione con Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), che sarà ... Leggi su movieplayer

