Srebrenica, 25 anni fa il genocidio più veloce della Storia (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel giro di poco più di una settimana a partire dall'11 luglio 1995 oltre 8000 (secondo i dati ufficiali, mentre altri dati parlano di 10.701) giovani e adulti musulmani vennero uccisi a Srebrenica, in quella che le Nazioni Unite avevano designato come “zona protetta” e nonostante la presenza dei Caschi blu. Oggi, Giornata dedicata dall'Unione europea al ricordo delle vittime del genocidio di Srebrenica, quasi tutto il mondo si appresta a commemorare coloro che persero la vita 25 anni fa e a (...) - Mondo / Strage, genocidio, , Srebrenica Leggi su feedproxy.google

GiuseppeConteIT : Il genocidio di #Srebrenica di 25 anni fa rimane una delle pagine più buie della storia europea, frutto di odio e d… - PaoloGentiloni : 25 anni fa la strage di #Srebrenica. La pulizia etnica con oltre ottomila vittime e la vergogna dell’Onu. Ma a quel… - amnestyitalia : #11luglio Dopo 25 anni da quando il mondo girò lo sguardo di fronte al peggiore crimine commesso sul suolo europeo… - ZPeppem : RT @nonsonpago1: La magnifica ?? vignetta di @maurobiani oggi per @repubblica “Memorie” “#Massacro di #Srebrenica, 25 anni.” “#Europa,… - ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: #Srebrenica, a 25 anni dal #massacro. La #Bosnia sta ricordando il 25° anniversario del massacro di Srebrenica, l'unico cr… -

Cresciuti in tempo di pace, scoprimmo la guerra non ancora maggiorenni, volgendo lo sguardo dall’altra parte dell’Adriatico. Sono passati 25 anni dall’eccidio di Srebrenica e i numeri, impietosi, sono ...Venticinque anni fa in questi giorni l'Europa visse una delle pagine piu' nere della sua storia recente. Fra l'11 e il 18 luglio 1995 venne infatti perpetrato il genocidio di Srebrenica, una delle atr ...