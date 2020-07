Spotify Premium Duo, cos’è e come funziona l’abbonamento pensato per le coppie (Di lunedì 13 luglio 2020) Trascorrere qualche ora di svago ascoltando la musica preferita è sicuramente una delle attività amate da molti, ancora meglio se in compagnia degli amici o del proprio partner. Tuttavia, non è sempre facile trovare coincidenze tra i gusti musicali: dai gruppi rock degli anni ’80 all’hip-hop, dalle hits italiane alla disco music, decidere quale playlist mettere in riproduzione è sempre un gran dilemma soprattutto nella vita di coppia. Ma per venire incontro a questa esigenza, è il servizio di streaming musicale Spotify a lanciare un’interessante novità dedicata alle coppie. Leggi su vanityfair

Spotify Premium Duo : perché attivarlo? Spotify Premium Duo, è il nuovo abbonamento disponibile dedicato alle coppie e dall’inizio di luglio, disponibile anche in Italia. Si tratta di un piano esclusivo che, come dice il nome stesso, si utilizza in due. Si può ...

Duo, è il nuovo abbonamento disponibile dedicato alle coppie e dall’inizio di luglio, disponibile anche in Italia. Si tratta di un piano esclusivo che, come dice il nome stesso, si utilizza in due. Si può ... Cos’è e come funziona Spotify Premium Duo “In due la musica è più bella“, o almeno così promette la nuova campagna di Spotify che lancia in questi giorni una nuova funzione: si tratta di Spotify Premium Duo, un nuovo piano di abbonamento che permette a due ...

“In due la musica è più bella“, o almeno così promette la nuova campagna di che lancia in questi giorni una nuova funzione: si tratta di Duo, un nuovo piano di abbonamento che permette a due ... Spotify Premium Duo - il nuovo piano d’abbonamento : prezzo e cosa offre Spotify continua a pensare ai suoi abbonati Premium. Per chi vuole condividere il proprio account con un’altra persona, c’è il nuovo piano Duo Lo streaming musicale ha – ormai da tempo – preso il posto di cd e album ...

