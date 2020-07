Sposa 25enne muore durante il suo matrimonio: è successo dopo il dolce (Di lunedì 13 luglio 2020) matrimonio da incubo in Russia. Era stato atteso così tanto quel giorno speciale e tutti si aspettavano potesse procedere nel migliore dei modi, invece una tragedia inimmaginabile si è consumata, scioccando i presenti. La Sposa, una giovane ragazza di 25 anni, Alexandra Erokhova, è deceduta durante il banchetto per festeggiare le sue nozze. Ad ucciderla uno shock anafilattico, che non le ha lasciato nessuno scampo. Si è sentita male subito dopo aver mangiato un dolce a base di noci. La 25enne era infatti allergica proprio alle noci e questo le ha causato la morte. A raccontare la vicenda è il giornale britannico ‘The Mirror’, che ha citato i media russi. A quanto pare, il dramma si sarebbe verificato nei giorni scorsi all’interno di ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Sposa 25enne Sposa mangia una fetta di torta al matrimonio e muore per choc anafilattico Il Messaggero Sposa mangia una fetta di torta al matrimonio e muore per choc anafilattico

Morta nel giorno del matrimonio a causa di uno choc anafilattico. La donna, Alexandra Erokhova, una 25enne russa era, infatti, allergica alle noci e ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato una ...

Russia, sposa muore nel giorno del suo matrimonio per shock anafilattico: era allergica alle noci

Secondo quanto ricostruito, la 25enne Alexandra Erokhova, questo il nome della sposa, dopo essere convolata a nozze con il suo fidanzato, si è recata al ricevimento di matrimonio in compagnia del suo ...

Morta nel giorno del matrimonio a causa di uno choc anafilattico. La donna, Alexandra Erokhova, una 25enne russa era, infatti, allergica alle noci e ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato una ...Secondo quanto ricostruito, la 25enne Alexandra Erokhova, questo il nome della sposa, dopo essere convolata a nozze con il suo fidanzato, si è recata al ricevimento di matrimonio in compagnia del suo ...