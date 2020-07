Sportitalia - Osimhen, Napoli fiducioso: non ci sono altri club, proposta può essere ritoccata (Di martedì 14 luglio 2020) Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: "Io non so quanto abbia cambiato agente o se sono voci da controllare, ma quando parti un giocatore ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sportitalia - Osimhen, Napoli fiducioso: non ci sono altri club, proposta può essere ritoccata - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #DeLaurentiis sul mercato ?? 'Probabilità di vedere #Osimhen a Castel di Sangro? Chi lo sa, è il bel… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #DeLaurentiis sul mercato ?? 'Probabilità di vedere #Osimhen a Castel di Sangro? Chi lo sa, è… - MondoNapoli : Sportitalia, Pedullà: 'Osimhen ha già detto sì al Napoli! Riflessioni giustificate, ma non aspetta la Premier. Su V… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Osimhen Sportitalia - Osimhen-Napoli, al 99% si fa: proposta al giocatore può essere ritoccata Tutto Napoli Sportitalia - Osimhen, Napoli fiducioso: non ci sono altri club, proposta può essere ritoccata

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: "Io non so quanto abbia cambiato agente o se sono voci da con ...

Sportitalia - Osimhen ha detto sì al Napoli prima di venire in città: ora vuole confermarlo, ma serve tempo

Sul proprio sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà aggiorna la situazione relativa al futuro di Victor Osimhen: "Ribadiamo un concetto: prima di sbarcare a Napoli per 48 ore molto intense, Vict ...

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: "Io non so quanto abbia cambiato agente o se sono voci da con ...Sul proprio sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà aggiorna la situazione relativa al futuro di Victor Osimhen: "Ribadiamo un concetto: prima di sbarcare a Napoli per 48 ore molto intense, Vict ...