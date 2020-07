Sonia Bruganelli continui attacchi dagli haters! (Di lunedì 13 luglio 2020) Sonia Bruganelli, produttrice Tv, moglie di Paolo Bonolis, ha messo a confronto una sua foto con quella di un’utente che la invitava a rifarsi il viso. A chi l’ha biasimata per utilizzare le stesse modalità offensive, l’imprenditrice ha replicato: “Subire quello che si provoca agli altri può essere illuminante”. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, finisce di frequente nel mirino di haters e detrattori, soprattutto per il suoArticolo completo: Sonia Bruganelli continui attacchi dagli haters! dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

LaMammaN1 : - newsnewsgossip : Sonia Bruganelli pubblica la foto di un'hater: «Perché la faccia me la devo rifare io?». Scatta la polemica ? - gossipnewsgoss1 : Sonia Bruganelli pubblica la foto di un'hater: «Perché la faccia me la devo rifare io?». Scatta la polemica ? - gossiparaaah : Sonia Bruganelli pubblica la foto di un'hater: «Perché la faccia me la devo rifare io?». Scatta la polemica ? - gossipn60139485 : Sonia Bruganelli pubblica la foto di un'hater: «Perché la faccia me la devo rifare io?». Scatta la polemica ? -