Sondaggi politici elettorali oggi 13 luglio 2020: Lega in calo, sale il PD (Di lunedì 13 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 13 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – È sempre tempo di Sondaggi. Anche se il voto non è dietro l’angolo, in molti si chiedono: quale partito è in vantaggio? Chi vincerebbe le elezioni oggi? Secondo la nuova media settimanale di Openmedia, basata sui Sondaggi politici dei principali istituti demoscopici italiani (presi in considerazione: Ipsos, Ixè, Lab21, Swg, Tecnè), la Lega nella seconda settimana di luglio avrebbe accusato un colpo. Il partito di Matteo Salvini è infatti dato in calo dello 0,7. In sette giorni il PD, al Governo ... Leggi su tpi

