Sommaruga torna a viaggiare: sarà a Kiev (Di lunedì 13 luglio 2020) Visita in Ucraina per la presidente della Confederazione che martedì 21 luglio sarà ricevuta dal suo omologo Zelenskyy. Leggi su media.tio.ch

MrsSwannH : “Era partito dal presupposto che non avrebbe percepito una rendita del Consiglio federale” 13 anni fa poiché l'insi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sommaruga torna

Corriere del Ticino

Visita in Ucraina alle porte per la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, che martedì 21 luglio sarà ricevuta a Kiev dal presidente Volodymyr Zelenskyy. Si tratta del primo viaggio all' ...Visita in Ucraina alle porte per la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, che martedì 21 luglio sarà ricevuta a Kiev dal presidente Volodymyr Zelenskyy. Si tratta del primo viaggio ...