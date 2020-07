Smart Working: sono previsti i buoni pasto? Ecco la normativa (Di lunedì 13 luglio 2020) Il cambiamento delle abitudini lavorative ha portato molte persone a lavorare in Smart Working. Possono accedere comunque ai buoni pasto? Vediamo come funziona Fonte PixabayFino a qualche tempo fa lo Smart Working sembrava una dimensione ancora molto lontana. L’avvento del coronavirus non ha fatto altro che accentuare questo processo di cambiamento e adesso il cosiddetto lavoro agile è una realtà ben consolidata. Nonostante ciò, alcuni aspetti collaterali sono tuttora oggetto di diatribe e di interrogativi. Un esempio calzante in tal senso, riguarda i buoni pasto, visto che lavorando da casa ci si può comodamente preparare qualcosa senza dover necessariamente ... Leggi su chenews

