Smart working, il lavoratore (anche turnista) non ha diritto al buono pasto (Di lunedì 13 luglio 2020) Il dipendente che, post Covid-19, è rimasto a lavorare in Smart working, non ha diritto a ricevere il buono pasto, nonostante i propri turni di lavoro includano la fascia oraria del pranzo Leggi su ilsole24ore

