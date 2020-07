Smart working dalle Barbados: la proposta del governo per lavorare (e rilassarsi) dal’isola dei Caraibi (Di lunedì 13 luglio 2020) Le spiagge delle Barbados come ufficio per lo Smart working. La pazza idea è stata lanciata dal primo ministro dell’isola Caraibica, Mia Amor Mottley, per contrastare la paura da Covid-19. Il ragionamento è semplice: visto che da quando l’emergenza virus è scoppiata si può lavorare da remoto, lo si può fare da qualsiasi parte del mondo, no? Mottley ha così organizzato una conferenza stampa assieme al ministro della Salute e del benessere, Jeffrey Bostic, e al ministro del Turismo e dei Trasporti Internazionali, Kerrie Symmonds. La prima donna (laburista) a guidare il paese ha intanto ribadito che alle Barbados dal primo luglio non si registrano positivi al virus. Poi che nella più orientale delle isola ... Leggi su ilfattoquotidiano

bpagliaro : Perché con lo smart working abbiamo lavorato di più ed è un problema Su noi al lavoro, le parole, la fiducia e la… - LegaSalvini : SALVINI: «STATALI IN SMART WORKING È IRRISPETTOSO. COVID DIFFUSO DALLA CINA PER COLONIZZARE ECONOMIE» . - beppesevergnini : Abbiamo imboccato la strada dello smart working: evviva. Ma attenzione alle cinque trappole ?? ?@Corriere? - scelfo : Smart working e non 'lavoro da remoto', applicare la legge - impresacity : Far Networks: perché alle imprese serve lo smart working @FARNetworks @CiscoItalia @TechDataItalia @marcolorux… -