Sinner-Haas oggi in tv: orario e come seguire l’evento in streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Jannik Sinner affronterà Tommy Haas nel match valido per i quarti di finale del Bett Aces 1 2020 di Berlino, evento d’esibizione che regalerà incontri stimolanti fra alcuni dei migliori talenti tennistici. L’azzurro tenterà di dar fastidio all’esperto teutonico, provando a mostrare le sue straripanti e note potenzialità atletiche e puramente tecniche. Il match andrà in scena oggi, lunedì 13 luglio 2020, a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport, con Eurosport Player a fungere da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con aggiornamenti in tempo reale e successivi approfondimenti in merito. Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Sinner-Haas esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Haas #esibizione #tennis - OA_Sport : Tennis, Bett1ACES 2020: Jannik Sinner ritorna in campo. Scontro generazionale con Tommy Haas - OA_Sport : Sinner-Haas oggi, Bett1Aces Berlino 2020: orario d’inizio, tv, programma, streaming - Tennis_Ita : Sinner, ritorno in campo a Berlino contro Haas. Ma dove ci eravamo lasciati? - OA_Sport : Tennis, Bett1ACES 2020: tanta curiosità per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il primo avversario sarà Tommy Ha… -