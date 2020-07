Simest, 11 milioni per rilanciare 54 aziende campane nel mondo. Finanziati in Italia 440 progetti aziendali (Di lunedì 13 luglio 2020) L’emergenza Coronavirus attacca, Simest risponde, con l’obiettivo prioritario di rafforzare la portata dei propri strumenti in favore della crescita internazionale delle aziende Italiane, soprattutto Pmi. Nel primo semestre dell’anno la società che con Sace costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp ha contrattualizzato 440 operazioni di finanziamento agevolato in favore di circa 340 imprese, di cui oltre 50 in Campania. Sono stati stanziati circa 140 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto al primo semestre 2019. Nello stesso periodo, le operazioni deliberate sono state 500 per 160 milioni di euro. A contribuire alla crescita, l’avvio dell’operatività nei mesi di maggio e giugno di alcune delle ... Leggi su ildenaro

CividiniF : RT @SIMEST_IT: #13luglio | #Finanziamenti agevolati #SIMEST per l' #internazionalizzazione : nel primo semestre 2020, stanziati €140 milion… - Maur0_Alfonso : RT @SIMEST_IT: #13luglio | #Finanziamenti agevolati #SIMEST per l' #internazionalizzazione : nel primo semestre 2020, stanziati €140 milion… - PSalzano : RT @SIMEST_IT: #13luglio | #Finanziamenti agevolati #SIMEST per l' #internazionalizzazione : nel primo semestre 2020, stanziati €140 milion… - MISE_GOV : RT @SIMEST_IT: #13luglio | #Finanziamenti agevolati #SIMEST per l' #internazionalizzazione : nel primo semestre 2020, stanziati €140 milion… - RobertoSaporito : RT @SIMEST_IT: #13luglio | #Finanziamenti agevolati #SIMEST per l' #internazionalizzazione : nel primo semestre 2020, stanziati €140 milion… -