Siccità, Fondazione Barilla: situazione più grave degli ultimi 60 anni e raccolti a rischio. La soluzione è nell’agricoltura sostenibile (Di lunedì 13 luglio 2020) 23,4 miliardi di metri cubi di acqua mancano all’appello nel nostro Paese1, una quantità di acqua pari al volume del lago di Como che si è ridotta da inizio anno per una progressiva riduzione delle piogge. Un fenomeno che ha provocato quella che gli esperti hanno definito “la più grave siccità degli ultimi 60 anni”. E con l’arrivo dell’estate, la situazione non dovrebbe migliorare, mettendo ulteriormente in difficoltà i nostri sistemi agroalimentari già in crisi, sottolinea un comunicato stampa di Fondazione Barilla. Quegli stessi sistemi che sono allo stesso tempo causa ed effetto dei ... Leggi su meteoweb.eu

