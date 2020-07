Si dichiarava nullatenente e percepiva il reddito d'emergenza, ma possedeva 315 auto (Di lunedì 13 luglio 2020) Giovane nullatenente, ma con 315 veicoli intestati al suo nome . Lo ha scoperto la polizia Locale di Verona con l'aiuto del database "Giano", e le attività di indagine della Procura di Milano con la Sezione... Leggi su feedpress.me

Giovane nullatenente, ma con 315 veicoli intestati al suo nome. Lo ha scoperto la polizia Locale di Verona con l'aiuto del database "Giano", e le attività di indagine della Procura di Milano con ...La Polizia Locale di Verona ha scoperto una 27enne di Verona che si spacciava per falsa nullatenente percependo dallo stato il reddito per il covid, ma in realtà aveva 315 auto intestate a suo nome. L ...