Sfumano le speranze di reunion degli One Direction, anche Louis Tomlinson lascia Simon Cowell (Di lunedì 13 luglio 2020) La reunion degli One Direction è sempre più remota. A suggerirlo è il recente divorzio tra Louis Tomlinson e Simon Cowell, che interrompe l'ultimo legame tra il fondatore del gruppo e i componenti della boy band che si era formata a seguito della partecipazione dei suoi componenti a X Factor UK. Louis Tomlinson era l'unico del gruppo a essere ancora legato alla sua vecchia etichetta, quella con la quale aveva esordito discograficamente con il gruppo composto da Liam Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson, che ha appena sciolto il contratto con l'etichetta di Simon Cowell. Si allontana, quindi, la possibilità di ... Leggi su optimagazine

OptiMagazine

La reunion degli One Direction è sempre più remota. A suggerirlo è il recente divorzio tra Louis Tomlinson e Simon Cowell, che interrompe l'ultimo legame tra il fondatore del gruppo e i componenti ...