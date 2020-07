Servizi Italia, operazioni su azioni proprie (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha acquistato, dal 6 al 10 luglio 2020, complessivamente 14.700 azioni ordinarie pari allo 0,046% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,3342 euro per un controvalore pari a 33.811,41 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.379.956 azioni proprie pari al 4,34% del capitale sociale. A Piazza Affari, sostanzialmente invariata la seduta per Servizi Italia, che chiude le ... Leggi su quifinanza

CarloStagnaro : La qualità dei servizi pubblici ha effetti sia diretti sia indiretti sulla #crescita. Evviva @lavoceinfo che, con q… - vitocrimi : Con il #DecretoSemplificazioni riduciamo la burocrazia e rendiamo più facile la vita a cittadini, imprese, istituzi… - fintechIT : RT @ThomasCorsetti1: L’emergenza #Covid19 ha portato molte più persone e aziende a sfruttare i servizi offerti dai canali bancari digitali,… - ThomasCorsetti1 : L’emergenza #Covid19 ha portato molte più persone e aziende a sfruttare i servizi offerti dai canali bancari digita… - SignorAldo : RT @asstel_it: #VincenzoFiore, CEO @AurigaSW_Italia, porta l'esempio del mondo dei #pagamentidigitali e dei servizi bancari, dove una infra… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia

Teleborsa

L'operatore virtuale di Vodafone ha confermato ufficialmente che la tecnologia VoLTE è attiva su tutte le SIM per i suoi clienti. ho.mobile non ha rilasciato note in merito, tuttavia il servizio d'ass ...Le frodi creditizie mediante furto di identità – con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non ri ...