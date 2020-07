Serie di scosse al confine con l’Austria, l’INGV rileva l’epicentro a Forni di Sotto: paura per gli abitanti del Friuli (Di lunedì 13 luglio 2020) paura per alcune scosse di terremoto in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, alle 14:06 “il sismografo della Protezione civile regionale ha registrato una forte scossa a Tramonti, nelle montagne pordenonesi, con una magnitudo di 3.7”. Una scossa che è stata sentita in tutta la regione e anche in provincia di Belluno e … L'articolo Serie di scosse al confine con l’Austria, l’INGV rileva l’epicentro a Forni di Sotto: paura per gli abitanti del Friuli NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

I guardiamarina Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono tenere il passo con i loro doveri e le loro vite sociali, mentre la nave spesso viene scossa da una moltitudine di anomalie ...

La Vanoli Cremona, che nell’ultima stagione si trovava al sesto posto prima della sospensione definitiva per l’emergenza Coronavirus, non si iscriverà al prossimo campionato di Serie A. Una notizia ...

