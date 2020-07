Serie C, l’Avellino ha scelto il nuovo allenatore: è Braglia il sostituto di Capuano (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo l’addio con l’allenatore Capuano, l’Avellino ha comunicato il nome del nuovo allenatore. “L’Us Avellino comunica di aver confermato Salvatore Di Somma come responsabile dell’area tecnica per la stagione 2020/2021. Di concerto con la società, è stato individuato in Piero Braglia il nuovo tecnico dell’Us Avellino. Nei campionati professionistici Braglia vanta oltre 600 panchine, con 5 promozioni ottenute. Dopo la prima promozione (con il Montevarchi, dall’allora C2 in C1) il mister ha raggiunto traguardi prestigiosi con rispettivamente con Catanzaro e Pisa, raggiungendo la Serie B grazie alle vittorie nelle stagioni 2003/2004 e 2006/2007. “Dopo le esperienze con Lucchese, ... Leggi su calcioweb.eu

