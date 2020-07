Serie B, il Crotone blinda il secondo posto. Colpo Trapani (Di lunedì 13 luglio 2020) Vittoria nello scontro diretto e secondo posto in classifica blindato. Il Crotone vive la serata perfetta contro il Pordenone. Decide la rete di Simy che trascina i calabresi nel big match contro i ramarri che restano in quarta posizione. Con questo risultato, i rossoblu mettono una seria ipoteca alla promozione in Serie A dove troveranno il Benevento, già certo del primo posto. I giallorossi cadono contro il Trapani per 2-0. Pagliarulo e Coulibaly stendono la capolista e riaprono la lotta per la salvezza.LE ALTRESorride lo Spezia che si porta in terza posizione. Decide il match contro il Livorno una rete di Mastinu. Prosegue la striscia negativa del Cittadella, travolto per 4-1 dalla Salernitana, saldamente in zona playoff. Colpo importante ... Leggi su itasportpress

Noovyis : (Serie B: Il Crotone va a +5 sullo Spezia. Colpo Trapani contro il Benevento. I risultati del 34esimo turno) Playh… - ItaSportPress : Serie B, il Crotone blinda il secondo posto. Colpo Trapani - - ritz3327 : RT @Gazzetta_it: #SerieB Al #Crotone il big match per la A con il #Pordenone. Ok anche #Spezia e #Salernitana - Gazzetta_it : #SerieB Al #Crotone il big match per la A con il #Pordenone. Ok anche #Spezia e #Salernitana - trapani24h : Serie B: Il Crotone va a +5 sullo Spezia. Colpo Trapani contro il Benevento. I risultati del 34esimo turno -