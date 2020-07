Serie B, Cosenza-Perugia: dove vedere la partita in Tv (Di lunedì 13 luglio 2020) Cosenza-Perugia è la sfida che apre la 34esima giornata di Serie B, che vedrà una di fronte all’altra due squadre in cerca di riscatto. I calabresi sono infatti reduci dalla pesante sconfitta per 5-1 contro l’Ascoli, arrivata a pochi giorni di distanza da un altro ko contro lo Spezia. Riuscire a centrare la salvezza per … L'articolo Serie B, Cosenza-Perugia: dove vedere la partita in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

