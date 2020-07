Serie A: non sarà staccato il segnale a Sky. Lega al lavoro per riaprire gli stadi. Il comunicato (Di lunedì 13 luglio 2020) La Lega Serie A ha deciso di non staccare il segnale a Sky nonostante il mancato pagamento dell’ultima rata. Il comunicato comunicato – «Si è svolta oggi, alla presenza di tutti i venti Club colLegati in video conferenza, l’Assemblea della Lega Serie A. Le Società, all’unanimità, hanno dato mandato al Prof. Vaccarella di reiterare a Sky l’intimazione al pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano. I Club comunque, a tutela e nel pieno rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e di tutti gli stakeholders, hanno deciso di non sospendere l’esecuzione del contratto di licenza dei diritti audiovisivi nonostante il mancato ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Serie non La Serie A non stacca il segnale a Sky: il comunicato. Lega al lavoro per la riaperture degli stadi TUTTO mercato WEB UFFICIALE - Nessuna sospensione a Sky dalla Serie A: il comunicato

Dall'assemblea della Lega Serie A è arrivata l'attesa decisione sui diritti di ... degli sponsor e di tutti gli stakeholders, hanno deciso di non sospendere l'esecuzione del contratto di licenza dei ...

Sassari, il caos organizzato dell’Agenzia delle Entrate

Niente totem, niente tagliacode, solo una guardia giurata a gestire le file. La porta è chiusa al pubblico e il cortile esterno diventa un’enorme sala d’attesa SASSARI. L’agenzia delle Entrate del pos ...

