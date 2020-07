Serie A, nessuna sospensione del contratto con Sky. La Lega è al lavoro per la riapertura parziale degli stadi (Di lunedì 13 luglio 2020) Arrivano buone notizie per tanti tifosi ed appassionati di calcio, che potranno assistere alle gare della Serie A da qui al termine della stagione davanti alla tv. Le 20 società di Serie A non hanno infatti sospeso l’esecuzione del contratto di licenza con Sky, nonostante non sia stata pagata l’ultima rata scaduta a maggio. Questo il comunicato della Lega A: “Si è svolta oggi, alla presenza di tutti i venti Club colLegati in video conferenza, l’Assemblea della Lega Serie A. Le Società, all’unanimità, hanno dato mandato al Prof. Vaccarella di reiterare a Sky l’intimazione al pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano. I Club ... Leggi su alfredopedulla

