Serie A | Gomez eletto miglior giocatore del mese di giugno

Il centrocampista dell'Atalanta Alejandro Gomez è stato eletto miglior giocatore del mese di giugno. Il capitano dei nerazzurri è primo per assist vincenti serviti ai compagni Contro la Juventus, l'Atalanta ha sfiorato l'impresa di vincere allo Stadium e di portarsi a -6 dai bianconeri. Solo i due rigori di Ronaldo hanno rovinato il sogno dei bergamaschi di rimettersi in corsa per lo scudetto. Atalanta che da quando è ricominciato il campionato non ha sbagliato un colpo, trascinata dal suo capitano Alejandro Gomez. L'argentino è il vero motore della squadra, che le consente di giocare al meglio. Sempre al servizio dei compagni, il centrocampista quest'anno ha realizzato poche reti, appena 6, ma ha dispensato ...

