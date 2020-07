Serie A, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Saelemaekers (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Giudice Sportivo della Serie A ha esaminato le partite della tredicesima giornata di ritorno e definito le squalifiche. Il calciatore del Milan Alexis Jesse Saelemaekers, espulso per doppia ammonizione durante la sfida con il Napoli, dovrà saltare un turno. Entrano in diffida quattro calciatori: Igor e Pulgar della Fiorentina, Di Lorenzo del Napoli e Theo Hernandez del Milan. Leggi su sportface

