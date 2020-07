Sergio Mattarella e lo sloveno Borut Pahor alla foiba di Basovizza: i due presidenti si tengono per mano. Le immagini del gesto storico (Di lunedì 13 luglio 2020) Un gesto storico e un momento particolarmente toccante oggi a Trieste, nel corso dell’omaggio alle vittime delle foibe. I due presidenti, Sergio Mattarella e l’omologo sloveno Borut Pahor, si sono dati la mano dopo essersi avvicinati alla corona di fiori che due corazzieri avevano deposto pochi istanti prima alla foiba di Basovizza. Mattarella e Pahor hanno poi toccato ciascuno la corona e sono rimasti davanti all’ingresso della foiba in silenzio per un minuto circa. Al termine, prima di risalire in auto i capi di Stato si sono fermati a parlare per qualche istante. L’evento è di grande ... Leggi su ilfattoquotidiano

