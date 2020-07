Serge Aurier, ucciso il fratello a Tolosa: dramma per il terzino del Tottenham (Di lunedì 13 luglio 2020) Il fratello di Serge Aurier, terzino del Tottenham, è stato ucciso questa mattina a Tolosa, in Francia. A riportare la notizia è Le Point e Europe 1, poi ripresa anche dal Sun. Secondo le prime informazioni il fratello del calciatore sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di pistola allo stomaco. Alcuni passanti si sarebbero accorti del corpo del 26enne accasciato al suolo senza vita e avrebbero così chiamato le forze dell’ordine intervenute sul posto. La Polizia locale è ora sulle tracce del killer, come fa sapere il Sun. Seguono aggiornamenti. Notizia in aggiornamento. L'articolo Serge Aurier, ucciso il fratello a ... Leggi su italiasera

