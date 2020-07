Serge Aurier, incubo per il terzino degli spurs: ucciso il fratello a Tolosa (Di lunedì 13 luglio 2020) Come si apprende da fonti di polizia riportate dall’ANSA, questa mattina all’alba a Tolosa, nel sud-est della Francia è stato ucciso il fratello di Serge Aurier, terzino degli spurs ed ex calciatore tra l’altro del PSG. Ferito gravemente all’addome con un colpo di pistola, Christopher Aurier, 26 anni, è morto poco dopo mentre veniva trasportato d’urgenza in ospedale. L’uomo che ha sparato, da come si legge da fonti di polizia riportate dalla stampa francese, è tutt’ora in fuga. Il ragazzo, fratello del noto difensore del Tottenham era calciatore in una squadra locale di Tolosa nella 5a divisione francese. Foto: profilo instagram ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : #RisultatifotoeapprofondimentidalCalcioEsteroIamNaples #Aurier Dramma Aurier, ucciso il fratello Christopher in una… - zazoomblog : Ucciso in una sparatoria il fratello di Serge Aurier il difensore del Tottenham - #Ucciso #sparatoria #fratello… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? Tragedia per Serge #Aurier, ucciso il fratello del terzino del #Tottenham #LBDV #LeBombeDiVlad - BombeDiVlad : ??? Tragedia per Serge #Aurier, ucciso il fratello del terzino del #Tottenham #LBDV #LeBombeDiVlad - Florian3104 : Cette info... ???????? -