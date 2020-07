Serena Grandi e Corinne Clery sotto torchio da Diaco per il Grande Fratello Vip (Foto) (Di lunedì 13 luglio 2020) Serena Grandi e Corinne Clery sorridenti ed emozionate avevano magari immaginato un’intervista diversa con Pierluigi Diaco oggi a Io e Te (Foto). Fin dalle prime domande il conduttore ha cercato di strappare alle sue ospiti la verità sul Grande Fratello vip, sul perché entrambe avessero scelto di mandare in onda la loro vita, i loro litigi e la riappacificazione all’interno di un reality. Diaco è andato giù diretto, ha chiesto se fossero state ben pagate per affrontare tutto in tv e non nella vita reale. Ha chiesto a Serena Grandi di dire la verità e se all’inizio le sue domande potevano piacere a fine intervista sono apparse come un interrogatorio. ... Leggi su ultimenotizieflash

pascaziomarco : RT @francigiovi48: Si definisce educato ma educate sono state serena grandi e Corinne clery che non l’hanno preso ad ombrellate in testa! M… - Concept19937198 : @pierluigidiaco Sei davvero una persona cattiva egocentrica e supponente. Maleducato con Corinne Cléry e Serena Gra… - francigiovi48 : Si definisce educato ma educate sono state serena grandi e Corinne clery che non l’hanno preso ad ombrellate in tes… - DonnaGlamour : Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi: ecco chi è! - Lucia15589626 : @Serena_Grandi @BrunoVespa Ciao buongiorno -

